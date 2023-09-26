بعد دعوة النازي الأوكراني إلى برلمان كندا.. ترودو: نصد "الدعاية الروسية"

علق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على دعوة النازي الأوكراني الذي خدم في قوات الـ "إس إس" إلى برلمان البلاد وقال إن بلاده تصد "الدعاية الروسية".

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ووصف رئيس الوزراء الكندي المنشورات بشأن دعوة أحد النازيين الأوكرانيين إلى البرلمان الكندي بـ "الدعاية الروسية"

ونقلت قناة "Sky News" عن ترودو: "أعتقد أنه من المهم جدا أن نكافح جميعا ضد الدعاية الروسية والمعلومات المضللة الروسية ونواصل دعمنا القوي وغير المشروط لأوكرانيا".

وكان بين المدعوين لحضور جلسة البرلمان الكندي على شرف زيارة فلاديمير زيلينسكي في 22 سبتمبر الجاري ياروسلاف هونكو البالغ من العمر 98 عاما الذي قدمه رئيس مجلس العموم، أنتوني روتا، وسط تصفيق الجمهور باعتباره " البطل الكندي" و"المناضل من أجل استقلال أوكرانيا ضد الروس خلال الحرب العالمية الثانية". تبين أن هونكا كان عضوا في فرقة المتطوعين "جاليسيا" التابعة لقوات قوات الأمن الخاصة، والتي كان يعمل بها قوميون أوكرانيون ولم يقاتلوا ضد الجيش الأحمر فحسب، بل اشتهروا أيضا بارتكابهم فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروسيين والسلوفاك.

واعتذر روتا عن دعوة هونكا للبرلمان وتكريمه. من جانبه طالب زعيم المعارضة الكندية، بيير بوليفر، ترودو باعتذار شخصي عن دعوة النازي.

وأدان الفرع الكندي للمنظمة غير الحكومية لحماية حقوق الإنسان ومكافحة معاداة السامية، مركز سيمون فيزنتال، تكريم هونكا.

المصدر: نوفوستي