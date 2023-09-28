كييف: رغبة الدول الغربية في دعمنا بالمال بدأت تتلاشى

اعترف وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو بأن عدد الدول الغربية الراغبة في دعم أوكرانيا ماليّا يتقلص بشكل مستمر.

وقال وزير المالية في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن "عدد الراغبين في تخصيص مساعدات مالية إلى كييف بات أقل وأقل، لكن هذا لا يعني أنه لن يكون هناك مال، وهذا لا يعني أننا توقفنا عن العمل".

وفي نفس السياق أضاف أن كييف تنتظر هذا العام حوالي 42 مليار دولار لتمويل عجز الميزانية.

ووفقا له، فإن الأمر صعب، "فهناك العديد من الأسئلة حول مدى استعداد دافعي الضرائب في تلك البلدان لتمويلنا".

وفي أغسطس الماضي قال رئيس الوزراء دينيس شميهال، إن أوكرانيا تحصلت على ما يقرب من 30 مليار دولار من الدعم المالي من الشركاء منذ بداية العام الجاري.

المصدر: نوفوستي