المالية الأوكرانية تكشف حجم الدين العام

أعلنت وزارة المالية الأوكرانية اليوم الخميس أن الدين العام الأوكراني ارتفع مليار دولار في أغسطس، ليصل إلى 134 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية الأوكرانية: "خلال شهر أغسطس ارتفع حجم دين الدولة والديون التي تضمنها الدولة 1.01 مليار دولار. وحتى 31 أغسطس 2023، بلغ حجم الدين العام 133.93 مليار دولار"، مشيرة إلى أن الدين الخارجي يمثل 70% من المبلغ إجمالي الدين.

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وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في 15 سبتمبر أن الحكومة اعتمدت مشروع ميزانية لعام 2024 بإنفاق عسكري قياسي قدره 45.6 مليار دولار، وهو ما يتجاوز كل الإنفاق على المجال الاجتماعي والطب والتعليم.

وأشارت وزارة المالية الأوكرانية إلى أن مشروع الميزانية للعام المقبل ينص على زيادة الدين العام إلى 221.5 مليار دولار، أو 104.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيقولاي أزاروف إلى أن الدين الوطني الأوكراني قد ينمو إلى مستوى 173 مليار دولار بحلول نهاية العام.

وتوقع صندوق النقد زيادة الدين العام لأوكرانيا عام 2023 إلى 88.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2024 إلى 98.6٪ منه، وفي 2025 إلى 100.7٪.

المصدر: نوفوستي