قال دينيس شميغال رئيس وزراء أوكرانيا، إن سلطات بلاده تلقت فعليا منذ بداية هذا العام 13.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي على شكل معونة مالية.

وأضاف شميغال في تغريدة على منصة X (تويتر سابقا): "تلقت أوكرانيا اليوم الدفعة الثامنة من المساعدات المالية الكلية بقيمة 1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي. بشكل عام، يصل مقدار الدعم من ميزانية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في عام 2023 إلى 13.5 مليار يورو".

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وأشار شميغال إلى أن إجمالي الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لكييف منذ فبراير عام 2022 يصل الآن إلى حوالي 70 مليار يورو.

وفي يوم الخميس الماضي ، تلقت أوكرانيا أيضا منحة مالية دورية من الولايات المتحدة.

وتؤكد سلطات كييف صراحة، أنها تستطيع فقط تغطية النفقات العسكرية بمفردها، ويتم تمويل باقي نفقات الدولة بمساعدة الشركاء الغربيين.

وبالنسبة لعام 2023، خططت السلطات الأوكرانية بالفعل لعجز قياسي قدره 38 مليار دولار، بعد ذلك دعا فلاديمير زيلينسكي الغرب لتغطية العجز بالكامل.

وفي وقت لاحق، دعا وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو إلى توخي الحذر فيما يتعلق بالقروض المقدمة من الشركاء الغربيين، لأنه سيتعين على الأجيال القادمة دفع ثمنها.

في الوقت الراهن، يتضمن مشروع ميزانية أوكرانيا لعام 2024 عجزا أكبر – يبلغ حوالي 42 مليار دولار.

المصدر: تاس