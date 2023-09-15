من سيمول العجز؟.. أوكرانيا تعتمد ميزانية العام القادم بعجز خيالي

أعدت الحكومة الأوكرانية مشروع ميزانية العام المقبل 2024 بعجز قدره 1.55 تريليون غريفنيا (حوالي 42 مليار دولار)، وهو ما يشكل نصف النفقات المقررة.

وكتب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" اليوم الجمعة: "تبنت الحكومة (الأوكرانية) مشروع ميزانية عام 2024 بإيرادات تبلغ 1.56 تريليون غريفنيا (42.6 مليار دولار) ونفقات بقيمة 3.108 تريليون غريفنيا (84.9 مليار دولار)".

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وأضاف أن أكثر من نصف الميزانية (1.685 تريليون غريفنيا أو 46 مليار دولار) سيتم تخصيصها العام المقبل على الإنفاق العسكري، وهو ما يزيد بمقدار 113 مليار غريفنيا (3 مليارات دولار) عن هذا العام.

وأشار إلى أن جميع عائدات الضرائب ستخصص لتغطية الإنفاق العسكري، على أن يتم تخصيص 469 مليار غريفنيا (12.8 مليار دولار) فقط على النفقات في المجال الاجتماعي.

وتساءل خبراء عن مصادر تمويل عجز الميزانية الأوكرانية، متوقعين أن الخطوة ستقع على عاتق الغرب.

المصدر: تاس