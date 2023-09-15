 
مباشر

أوربان: خطر الانهيار الاقتصادي سيجبر الاتحاد الأوروبي على الانتقال إلى "معسكر السلام"

مال وأعمال

أوربان: خطر الانهيار الاقتصادي سيجبر الاتحاد الأوروبي على الانتقال إلى
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w1wo

أشار رئيس وزراء هنغاريا إلى أن الاتحاد الأوروبي أنفق الكثير على دعم أوكرانيا، فيما تدهور الوضع الاقتصادي قد يجبره على وقف المساعدات والدعوة للتسوية السلمية.

وقال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، في حديث لإذاعة كوسوث (Kossuth): "أعتقد أن تدهور الوضع الاقتصادي سيكون العامل الحاسم الذي سيجبر حكومات دول الاتحاد الأوروبي على الانضمام إلى "معسكر السلام" وإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، لأن أوكرانيا لا تستطيع خوض هذه الحرب ما لم نزودها بالأسحلة والكثير من الأموال".

وأضاف، أن الاتحاد الأوروبي أنفق الكثير على مدار عام ونصف لدعم كييف، لكن هذا لم يقرب السلام بل على العكس أخره فقط.

إقرأ المزيد
لافروف: قيمة المساعدات الغربية لأوكرانيا تجاوزت 160 مليار دولار
لافروف: قيمة المساعدات الغربية لأوكرانيا تجاوزت 160 مليار دولار

وأشار أوربان إلى أن حكومات الدول الأوروبية الأخرى، على عكس هنغاريا، ربما تؤيد استمرار النزاع لكن الأوروبيين العاديين ليسوا كذلك.

ومنذ بداية الأزمة عارضت هنغاريا باستمرار فرض عقوبات على موارد الطاقة الروسية وإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفي مارس 2022، أصدر البرلمان الهنغاري مرسوما يحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا عبر أراضي البلاد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"