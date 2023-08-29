انتقدت عضو مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، لورين بوبرت، مطالبة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بتخصيص أموال لإجراء انتخابات في أوكرانيا.

وقالت بوبرت: "زيلينسكي اقترح إجراء انتخابات إذا دفعت أمريكا ثمنها. تأملوا هذا الاقتراح وفكروا فيه لمدة دقيقة. لن يجري انتخابات إلا إذا دفعنا ثمنها. هذا ما يحدث عندما تكون سياستك الخارجية هي إعطاء شيك مفتوح لمن يطلبه".

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وأعلن زيلينسكي في وقت سابق أن إجراء الانتخابات أثناء الأحكام العرفية محظور، ولكن مثل هذا الاحتمال ممكن إذا عدّل البرلمان دستور البلاد للسماح بإجراء الانتخابات، وخصص الغرب ميزانية لهذا الغرض وجلس المراقبون في الخنادق.

وأكد مستشار رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، أن زيلينسكي يتحدث عن الانتخابات المقبلة بحذر، لكنه في الواقع يستبعد احتمال إجرائها.

ومدد البرلمان الأوكراني في يوليو الماضي الأحكام العرفية لمدة 90 يوما أخرى، مما أثار الشكوك حول احتمال إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر القادم، غير أن شركاء كييف الغربيين يصرون على إجراء الانتخابات في الإطار الزمني المحدد.

المصدر: نوفوستي