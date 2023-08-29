موقع عسكري: الاستخبارات الأمريكية تشكك في قدرات قوات كييف على اختراق الدفاعات الروسية

أكد الصحفي في مجلة Defense News، دانييل ديبيتريس، أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي يشكك في قدرة القوات الأوكرانية على اختراق الخطوط الدفاعية الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأشار ديبيتريس إلى أن "تطلعات زيلينسكي اصطدمت بواقع مرير". واستبعد أن ينجح الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا.

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واعتبر أنه يجب على القوات الأوكرانية أن تجد طريقة لاختراق ثلاثة خطوط من التحصينات الروسية، وما لا يقل أهمية، هو الاحتفاظ بهذه المواقع دون فقدان القوات ودون الإضرار بالقدرة على الدفاع ضد الهجمات المضادة.

وأضاف أن "مجتمع الاستخبارات الأمريكي يشكك في إمكانية القيام بذلك هذا العام، إن تمكنوا من القيام بذلك من الأصل".

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الروسية في بداية أغسطس، بأن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. وبحسب الوزارة، فقدت القوات الأوكرانية خلال شهرين أكثر من 43 ألف جندي ونحو 5000 وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك 26 طائرة و25 دبابة "ليوبارد"، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن القوات الأوكرانية لا تحقق نجاحا في أي اتجاه.

المصدر: نوفوستي