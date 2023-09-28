تحذريات غربية لكيف.. دباباتنا ستغرق في الوحل

أكدت "نيويورك تايمز" الأمريكية أن بطء الهجوم الأوكراني المضاد ليس في صالح كييف لأن الأمطار الغزيرة في أكتوبر ستمنع الجيش الأوكراني من استخدام الدبابات الغربية التي ستغرق في الوحل.

وأوضحت الصحيفة أنه "من المتوقع هطول أمطار غزيرة في الشهر المقبل، وقد تمنع استخدام الآليات الثقيلة مثل دبابات أبرامز الأمريكية التي وصلت مؤخرا ودبابات تشالنجر البريطانية".

وقالت إنه "عندما يكون هناك طين في كل مكان ولديك تشالنجر التي تزن 75 طنا، ستغرق في الوحل ببساطة".

وأكد التقرير أن وتيرة الهجوم البطيء تحمل مخاطر هائلة بالنسبة لأوكرانيا.

كذلك لم يستبعد المقال أن يتراجع الدعم الغربي في حال فشلت قوات كييف في استعادة مناطق من الجيش الروسي.

وبدأت القوات الأوكرانية منذ نحو 4 أشهر هجوما مضادا على أكثر من محور وفشلت في تحقيق أي تقدم أو اختراق لخطوط دفاع وتحصينات القوات الروسية.

وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات خلال الأشهر الأخيرة بلغت أكثر من 80 ألف قتيل وآلاف المعدات العسكرية بما في ذلك جزء كبير من الأسلحة التي تسلمتها كييف من الدول الغربية.

المصدر: وكالات