روسيا تنتقد "النفاق والتمييز" الغربي بين سوريا وأوكرانيا

أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن المانحين الغربيين يتعاملون مع سوريا ودول أخرى محتاجة بتمييز شديد، ويهتمون حصريا برعاية إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال بوليانسكي: "نعتبر أن الوضع الذي نشأ بسبب تمويل خطة الأمم المتحدة الإنسانية لسوريا للعام الحالي بأقل من 30% مؤشرا حرجا".

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وأضاف: "من الواضح أن سوريا، إلى جانب عدد من الدول المحتاجة الأخرى، تتعرض لتمييز شديد من المانحين الغربيين الذين يهتمون فقط برعاية إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا".

وتابع: "من المهم ألا ننسى هذا الواقع عندما نسمع اليوم تصريحات منافقة من عدد من زملائنا الغربيين حول مدى اهتمامهم بالسوريين، الذين لا يساعدونهم ، ويحاولون خنقهم بعقوبات أحادية غير قانونية".

واعتبرت سوريا في وقت سابق العقوبات الغربية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول "إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية عن الإرهاب المسلح"، وطالبت برفعها.

ومنذ عام 2011 فرض الغرب عقوبات على سوريا، شملت تجميد الأموال والأصول وحظر التمويل، وفرض قيود على الاستيراد والتصدير منها المنتجات النفطية، وفرض حظر سفر على مسؤولين ورجال أعمال وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.

المصدر: RT