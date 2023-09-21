سيناتور أمريكي: زيلينسكي اعترف بأن أوكرانيا ستتعرض لهزيمة إذا لم تتلق مساعدة أمريكية جديدة

أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، قال لأعضاء الكونغرس أن أوكرانيا ستتعرض لهزيمة إذا لم تتلق مساعدة جديدة من واشنطن.

وقال شومر: "كانت هناك جملة واحدة تلخص كل شيء، وأنا أقتبسها حرفيا. حيث قال زيلينسكي: "إذا لم نحصل على المساعدة، فسوف نخسر النزاع".

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وعارض مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي في وقت سابق طلب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيص 24 مليار دولار لمساعدة كييف حتى يتم توضيح كيفية إنفاق الأموال المقدمة سابقا لأوكرانيا وما هي الأهداف التي تسعى واشنطن لتحقيقها.

واعترف رئيس اللجنة العسكرية لحلف "الناتو" روب باور بأن طلبات أوكرانيا من الأسلحة والذخائر، وكذلك حجم المنتجات الدفاعية المستخدمة في أوكرانيا، تتجاوز قدرات الحلف.

وتقدم الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فبراير 2022، وقد تطورت المساعدات من إرسال ذخائر المدفعية وتدريب العسكريين الأوكرانيين إلى تزويد كييف بأسلحة ثقيلة منذ أواخر عام 2022.

المصدر: RT