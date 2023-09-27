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لافروف يبحث الوضع في قره باغ مع نظيره الأذربيجاني

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لافروف يبحث الوضع في قره باغ مع نظيره الأذربيجاني
mid.ru
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوضع في منطقة قره باغ مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، يوم الأربعاء، أنهما "بحثا الوضع في قره باغ، بما في ذلك قضايا تقديم المساعدة الإنسانية وضمان حقوق وأمن السكان الأرمن".

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وأضاف البيان أن الجانبين "بحثا سبل تنفيذ مجموعة الاتفاقات الثلاثية على مستوى القمة التي تم التوصل إليها خلال الفترة 2020 – 2022، والتي تخص صياغة معاهدة السلام بين باكو ويريفان، وترسيم الحدود الأرمنية – الأذربيجانية ورفع الحصار عن وسائل النقل".

وبحث الوزيران كذلك "عددا من المسائل لجدول الأعمال الثنائي والإقليمي"، واتفقا على "مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".

المصدر: RT

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