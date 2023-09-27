غوليكوفا: قبل نهاية العام روسيا ستزود بوروندي وأوغندا بمختبرات متنقلة

قالت تاتيانا غوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي، إن روسيا ستقوم قبل نهاية العام بتزويد بوروندي وأوغندا بمختبرات متنقلة.

وأضافت غوليكوفا، في تحية بالفيديو للمشاركين في التمرين الدولي الثاني لفرق الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الصحية والوبائية باستخدام المختبرات المتنقلة الذي يجري في أستراخان: "تعمل في الوقت الراهن المختبرات المتنقلة التي طورتها مؤسسة Rospotrebnadzor في ستة بلدان في رابطة الدول المستقلة، وكذلك في منغوليا وفيتنام وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وبحلول نهاية العام، سيتم تسليم هذه المختبرات إلى بوروندي وأوغندا. وهذا سيجعل من الممكن في الوقت المناسب تحديد حالات العدوى والرد عليها بسرعة في أي جزء من العالم تقريبا، لمنع انتشارها ومنع مضاعفات الوضع الوبائي".

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وأشارت غوليكوفا إلى أنه تم في روسيا في عام 2021 إطلاق المشروع الفيدرالي "الدرع الوقاية الصحية". وهدفه الحفاظ على صحة الإنسان والحماية من التهديدات المعدية.

المصدر: تاس