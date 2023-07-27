وزير دفاع أوغندا: نود مناقشة تطوير مركز لصيانة المعدات العسكرية مع روسيا

قال وزير الدفاع الأوغندي فينسنت سيمبيا، إن بلاده تعتزم خلال قمة بطرسبورغ، بحث موضوع تطوير مركز إقليمي لصيانة المعدات العسكرية، بما في ذلك المعدات الجوية مع روسيا.

وأضاف الوزير الذي يشارك في القمة الروسية الإفريقية: "نعم هذا صحيح بالطبع. نحن ننتظر تحقيق ذلك. نعتقد أنه من الأنسب الآن إجراء صيانة للمعدات العسكرية في أوغندا أو في المنطقة. يمكن أن تصبح أوغندا مركزا لصيانة المعدات من البلدان الأخرى. كما تعلمون الدول الإفريقية تستخدم المعدات العسكرية الروسية منذ فترة طويلة وتقوم بإصلاحها، لذا فإن وجود مركز لخدمة المعدات الأرضية والجوية أمر مهم للغاية".

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وشدد الوزير الضيف على أنه ينوي بحث هذا الموضوع، مع الجهات الروسية المعنية.

ووفقا له، الموقع الجغرافي لأوغندا يجعل منها المكان المناسب لتشكيل مركز الصيانة، وسيجعله يخدم مختلف أجزاء القارة.

ويشار إلى أن القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - إفريقيا" تجري خلال يومي 27 و 28 يوليو في بطرسبورغ.

المصدر: نوفوستي