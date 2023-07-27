رئيس الاتحاد الإفريقي: قارتنا تثق في مستقبل التعاون مع روسيا

شدد رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، عثمان غزالي، على أن "قارتنا تثق في مستقبل التعاون الروسي الإفريقي القائم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة".

وفي كلمة له خلال "المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي" بسان بطرسبورغ، أكد غزالي أن "روسيا تتعاون معنا وتبذل قصارى جهدها لمكافحة المشاكل الزراعية"، مشيرا إلى أن "هناك الكثير من التطورات التي تحدث الآن في النيجر، ونحن نستنكر هذه الأحداث ونطالب بإطلاق الرئيس وعائلته".

ولفت إلى أن "الاتحاد الإفريقي يتوجه إلى روسيا بالسعي إلى السلام. ونحن على ثقة بأن ذلك سيلقى آذانا صاغية"، داعيا باسم الاتحاد الإفريقي إلى "التعايش السلمي بين الشعبين الشقيقين الروسي والأوكراني".

وشدد غزالي على أنه "يحق لإفريقيا المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات الدولية، وأن يكون للاتحاد الإفريقي مكان في مجلس الأمن، وأتمنى أن تؤيد هذه الفكرة روسيا"، لافتا إلى أنه " لا بد أن تشارك إفريقيا كذلك في عمل مجموعة الدول العشرين، كما أن توسيع التواجد الإفريقي في مجموعة العشرين أمر في غاية الأهمية اليوم".

وأضاف: "قارتنا تثق في مستقبل التعاون الروسي الإفريقي القائم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة"، معتبرا أن "قمتنا الحالية ستتيح لنا التقدم نحو السلام والازدهار لروسيا وإفريقيا لمصلحة الشعوب".

المصدر: RT