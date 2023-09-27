تاكر كارلسون يوضح الاختلاف بين روسيا وأوكرانيا

قال الصحفي الأمريكي المعروف تاكر كارلسون، خلال مناسبة دينية، إن روسيا بلد مسيحي أكثر من أوكرانيا، وأكد على أن المؤمنين يتعرضون في هذه الأخيرة للملاحقة والاضطهاد.

وجاء في كلمته التي نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي X: "أي بلد أكثر ضيافة للمسيحيين، أوكرانيا أم روسيا؟ هذا سؤال عادل. لماذا لا يُسمح لأحد بطرح هذا السؤال؟".

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وأشار كارلسون الذي عمل سابقا كمقدم برنامج في "فوكس نيوز" إلى أن "إحدى هاتين الدولتين"، اعتقلت القساوسة وأغلقت الكنائس بمساعدة الشرطة والجيش.

وقال: "والمقصود هنا ليس روسيا طبعا".

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وفي وقت سابق، أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، أن الكنيسة الأرثوذكسية تتعرض للتدمير الفعلي في أوكرانيا.

وتنظم السلطات الأوكرانية اعتداءات مستمرة على الكنائس والأضرحة الأرثوذكسية الروسية في أوكرانيا، حيث نظمت خلال العام الماضي أكبر حملة قمع واضطهاد ضد الكنيسة عرفها التاريخ الحديث للبلاد، على خلفية اتهامها بالتبعية لروسيا.

وقرر نظام كييف في مناطق مختلفة من البلاد حظر أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وتم تقديم مشروع قانون للبرلمان يقترح الحظر الكامل لهذه الكنيسة بأوكرانيا. كما فرضت عقوبات قاسية على عدد من رجال الدين، وفيما بعد أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تعليق جنسية عدد من رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي