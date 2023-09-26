موسكو تعلق على مقتل جنديين بحرينيين على الحدود اليمنية السعودية

أكدت موسكو إدانتها الهجوم الذي أدى لمقتل عسكريين بحرينيين، مشيرة لمعارضتها الدائمة أي لجوء للقوة ينجم عنه ضحايا بشرية وتدمير للبنية التحتية الاجتماعية الاقتصادية ويقوض جهود السلام.

ويوم أمس الإثنين، أعلنت "قوة دفاع البحرين" مقتل ضابط ومجند وسقوط عدد من الجرحى جراء هجوم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) بمسيّرة على مواقع القوات البحرينية قرب الحدود السعودية اليمنية.

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ودعت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، كافة الأطراف المتحاربة إلى ضبط النفس والامتناع عن أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد خطير للتوتر في منطقة النزاع اليمنية.

وأضافت الخارجية الروسية: "إنّنا ننطلق من حقيقة أن تحقيق استقرار طويل الأمد ومستدام للوضع في اليمن لا يمكن تحقيقه إلا عبر حوار موسّع وبمشاركة جميع القوى العسكرية والسياسية المؤثرة".

وأردف البيان: "في هذا السياق، نؤكد على أهمية استمرار الاتصالات السعودية الحوثية المباشرة، بهدف إرساء الأساس المتين لتجاوز الأزمة ووضع المعايير الأساسية للتنمية في الجمهورية اليمنية بعد النزاع".

هذا وأعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي يوم أمس أيضا، مقتل ضابط وضابط صف بحرينيين من قوة الواجب المشاركة في الحدود الجنوبية بهجوم من بعض الحوثيين.

وأكد المالكي أن مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكرّرة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعيا لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل.

وخلص إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تؤكد رفضها الاستفزازات المتكررة، واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين".

المصدر: RT