تحالف دعم الشرعية في اليمن يدين مقتل ضباط بحرينيين ويتوعد بالرد على بعض الحوثيين

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي يوم الاثنين، مقتل ضابط وضابط صف بحرينيين من قوة الواجب المشاركة في الحدود الجنوبية بهجوم من بعض الحوثيين.

وأضاف المالكي أن التحالف يدين الهجوم الغادر الذي شنه "بعض الحوثيين" باعتباره عملا معاديا في سياق الأعمال العدائية خلال الشهر الماضي، باستهداف إحدى محطات توزيع الطاقة الكهربائية، وأحد مراكز الشرطة بالمنطقة الحدودية.

وأكد أن مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعيا لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل.

وخلص إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد رفضها الاستفزازات المتكررة، واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين.

وأعلنت قوة دفاع البحرين في وقت سابق اليوم، مقتل ضابط ومجند وسقوط عدد من الجرحى جراء هجوم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) بمسيّرة على مواقع القوات البحرينية قرب الحدود السعودية اليمنية.

المصدر: عكاظ + اليوم