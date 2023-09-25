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البحرين تعلن مقتل وإصابة عدد من عسكرييها بهجوم للحوثيين على مواقع قرب الحدود السعودية اليمنية

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البحرين تعلن مقتل وإصابة عدد من عسكرييها بهجوم للحوثيين على مواقع قرب الحدود السعودية اليمنية
Gettyimages.ru
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أعلنت قوة دفاع البحرين مقتل ضابط ومجند وسقوط عدد من الجرحى جراء هجوم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) بمسيّرة على مواقع القوات البحرينية قرب الحدود السعودية اليمنية.

وقالت القوة في بيانها: "جرى صباح اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023 استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل".

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وأضافت: "جرى ذلك العمل الإرهابي الغادر بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".

وأشارت إلى أنه تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والشهداء إلى أرض الوطن.

المصدر: بنا

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