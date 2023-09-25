الكرملين: الوضع في كوسوفو صعب وخطير

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر تصعيد الأوضاع في إقليم كوسوفو صعبا للغاية وينطوي على مخاطر محتملة، وأنه يتابع التطورات عن كثب.

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وقال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الاثنين: "إن (الوضع) صعب جدا. نرى في كوسوفو موقفا تقليديا متحيزا ضد الصرب، إنه خط تقليدي غير متوازن. الوضع متوتر للغاية بالفعل، ومن المحتمل أن يكون خطيرا، ونتابعه عن كثب".

وأضاف أن الكرملين لا يعلق على الحادثة التي وقعت في دير بانسكا الأرثوذكسي في شمال كوسوفو وميتوهيا، موضحا أنه ليس لديه تفاصيل حول هذا الحادث بالتحديد.

وتابع: "لكن حقيقة تنظيم استفزازات مختلفة في كثير من الأحيان ضد الصرب لا يخفى على أحد. وبالطبع، تظهر هناك دائما ضجة على خلفية هذه الاستفزازات".

ونشر رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، أمس الأحد، صورا لأشخاص مسلحين وملثمين، زاعما أنهم هاجموا الشرطة بدعم من السلطات الصربية. وبحسبه، قتل أحد ضباط شرطة وأصيب آخر بجروح.

من جهته اتهم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، خلال خطاب ألقاه إلى شعبه أمس الأحد، ممثلي قوات KFOR بأنهم أعطوا رئيس وزراء الجمهورية المعلنة من جانب واحد، ألبين كورتي، تفويضا مطلقا لقتل الصرب خلال حادثة في شمال كوسوفو أسفرت عن مقتل 3 صرب. وأضاف أن ممثلي قوة KFOR ساعدوا شرطة كوسوفو في إجراء عملية ضد الصرب المحليين.

المصدر: تاس