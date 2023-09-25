فوتشيتش يبلغ السفير الروسي لدى صربيا بالتطهير العرقي الوحشي في كوسوفو

أفاد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بأنه أخبر السفير الروسي لدى بلاده، ألكسندر بوتسان-خارتشينكو، بعمليات التطهير العرقي الوحشي في كوسوفو، التي تنفذها سلطات الإقليم ضد الصرب.

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ونشر فوتشيتش في شبكات التواصل الاجتماعي صورة من لقائه مع السفير الروسي الذي عقد صباح اليوم الاثنين في ضوء توتر الأوضاع في كوسوفو وميتوهيا وكتب تحتها: "محادثة مهمة مع السفير الروسي ألكسندر بوتسان-خارتشينكو. وأنا ممتن لأنه استمع لطلبات الجانب الصربي. وأبلغت بوتسان-خارتشينكو بحقيقة أنه يجرى في كوسوفو تطهير عرقي وحشي ينظمه (رئيس وزراء الجمهورية المعلنة من جانب واحد) ألبين كورتي بدعم من جزء من المجتمع الدولي".

ودعا فوتشيتش المجتمع الدولي، أمس الأحد، للمساعدة في تشكيل اتحاد للطوائف الصربية يضم ضباط شرطة من الجنسية الصربية في شمال كوسوفو وميتوهيا لتجنب وقوع اشتباكات في المستقبل.

وأفاد بأن 3 من صرب كوسوفو قتلوا في اشتباكات مع شرطة ألبان كوسوفو في شمال كوسوفو وميتوهيا، وأصيب اثنان آخران، مضيفا أن مجلس الأمن القومي الصربي وقيادة بلاده ستدرس الوضع بعناية وستتخذ قرارات في الأيام القريبة القادمة.

المصدر: نوفوستي