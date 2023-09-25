واشنطن: الظروف اليوم غير مواتية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرغ، إن بلاده لا تعتبر أن الظروف اليوم مواتية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم لكنها لا تقبل بوضعهم في لبنان.

إقرأ المزيد

وفي حديث تلفزيوني، قال المسؤول الأمريكي، إن واشنطن "تشكر لبنان دولة وشعبا على استضافتهم اللاجئين السوريين لسنوات طويلة، وعلينا مع الأمم المتحدة والدول الأخرى تقديم الدعم المالي للبنان بسبب تحمله هذه الأعباء لفترة طويلة".

وبينما أكد أنه "يجب البحث عن حل لأزمة النزوح السوري"، شدد على أن "الولايات المتحدة لا تعتبر أن الظروف اليوم مواتية لعودتهم إلى بلادهم لكنها لا تقبل بالوقت عينه بالأوضاع الراهنة في لبنان".

وكان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، اعتبر مطلع سبتمبر الجاري أن الحكومة متلكئة في إيجاد حل جذري لأزمة النازحين السوريين، داعيا إلى اتخاذ قرار جذري.

وقال شرف الدين في تصريح: "نحن كحكومة لبنانية متلكئون عن إيجاد الحل الجذري وهذا الحل يكون بذهاب وفد رسمي إلى سوريا مرة ومرتين وثلاث مرات، وإجراء بروتوكول وتوقيع بنود عودة وحماية الحدود وضبطها"، مشيرا إلى أن لبنان "شهد نزوحا جديدا مؤخرا لا مبرر له، وهو نزوح خطير ومخيف لا يمكن التساهل فيه وإلا سيدخل أكثر من مليون نازح جديد".

وأفاد بأنه "نحتاج إلى قرار سياسي جدي وتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية وتواصل مباشر على أعلى المستويات" لحل أزمة النازحين.





المصدر: الجديد