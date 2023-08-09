مفوضية شؤون اللاجئين توافق على تسليم بيانات اللاجئين السوريين للحكومة اللبنانية

أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، الاتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تسليم بيانات جميع اللاجئين السوريين للحكومة اللبنانية.

وبعد لقاء جمعه إلى المستشار العام للمفوضية لانس بارثولوميوز ورئيس خدمة البيانات العالمية فولكر شيميل، قال بو حبيب إن لبنان توصل إلى اتفاق مع المفوضية حول تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية. يأتي ذلك ختاما لمسار طويل من التفاوض بدأ منذ عام تقريبا".



وأضاف: "نحن اليوم نشهد ختام هذه المرحلة الشاقة من المفاوضات من خلال ما اتفقنا عليه حول تسليم الداتا التي يعتبرها لبنان حقا سياديا، كحق سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص المتواجدين على أراضيها"، مؤكدا أن "هذا الاتفاق يخدم مصلحة الطرفين، اللبناني والأممي، والدول المانحة لجهة عدم استفادة الأشخاص الذين يستغلون هذه التقديمات بصورة غير قانونية، وبالتالي، يحرمون أشخاصاً أحق منهم بهذه التقديمات من الوصول إليها".



بدوره، أكد بارثولوميوز التوصل إلى "اتفاقية تتوافق مع المعايير العالمية لحماية البيانات"، مشيرا إلى التزام الحكومة اللبنانية بـ"عدم استخدام أي بيانات تتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وتأكيد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي".

المصدر: "الأخبار"