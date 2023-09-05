"الحكومة متلكئة".. وزير لبناني يضع "حلا" لأزمة النازحين السوريين

اعتبر وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، أن الحكومة متلكئة في إيجاد حل جذري لأزمة النازحين السوريين، داعيا إلى اتخاذ قرار جذري.

وقال شرف الدين في تصريح: "نحن كحكومة لبنانية متلكئون عن إيجاد الحل الجذري وهذا الحل يكون بذهاب وفد رسمي إلى سوريا مرة ومرتين وثلاث مرات، وإجراء بروتوكول وتوقيع بنود عودة وحماية الحدود وضبطها"، مشيرا إلى أن "الأسبوع الماضي شهد نزوحا جديدا لا مبرر له، وهو نزوح خطير ومخيف لا يمكن التساهل به وإلا سيدخل أكثر من مليون نازح جديد".

وأفاد بأنه "من هنا كان اللقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة واقترحت ضبط الحدود، وفك الشبكات التي تتاجر بالهجرة والتهريب، وإبلاغ كل لبناني يؤوي نازحا جديدا غير شرعي بأنه سيتعرض لعقوبات".

وحول الجهة التي تتحمل المسؤولية، قال شرف الدين: "المسؤولية تقع على الشبكات المنظمة، وقبل كل شيء نحتاج إلى قرار سياسي جدي وتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية وتواصل مباشر على أعلى المستويات"، مؤكدا أن "الجيش يقوم بواجباته لكن لا بد من اتخاذ قرار جذري".

المصدر: "صوت لبنان"