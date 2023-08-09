الأسد يكشف أسباب امتناع اللاجئين عن العودة إلى البلاد

أعلن الرئيس السوري، بشار الأسد، عن عودة أقل من نصف مليون لاجئ سوري إلى البلاد في السنوات الماضية، مشيرا إلى توقف العودة بسبب واقع الأحوال المعيشية وغياب أساسيات الحياة.

ولفت الأسد خلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، إلى أن واقع الأحوال المعيشية في البلاد أوقف هذه العودة وقال: "فكيف يمكن للاجئ أن يعود دون ماء ولا كهرباء ولا مدارس لأبنائه ولا صحة للعلاج. هذه أساسيات الحياة، هذا هو السبب".

إقرأ المزيد

وتطرق الرئيس الأسد إلى التحدي الأبرز الذي يقف عائقا أمام عودة اللاجئين لافتا إلى أنه تحدّي "لوجيستي"، وقال إن "البنى التحتية مدمرة نتيجة الإرهاب، وهذا ما يقوله معظم اللاجئين الذين نتواصل معهم، يرغبون بالعودة ولكن يقولون كيف نحيا؟ كيف نعيش؟".

ويشار إلى أنه في أواخر يوليو الماضي، بحث الأسد مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، ملف عودة اللاجئين السوريين والخطوات المتخذة بهذا الصدد.

وأورد حينها بيان صادر عن مكتب الرئاسة السورية أن الجانبين بحثا أيضا الأفكار والأطروحات التي تجري مناقشتها على المستوى العربي والدولي لحل ملف اللاجئين السوريين.

المصدر: سانا