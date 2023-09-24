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الأمن الأرمني يعلن إحباط مؤامرة للاستيلاء على السلطة (فيديو)

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الأمن الأرمني يعلن إحباط مؤامرة للاستيلاء على السلطة (فيديو)
Sputnik
طوق أمني حول مقر الحكومة في العاصمة الأرمنية يريفان
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أعلن جهاز الأمن الوطني الأرمني اليوم الأحد عن اعتقال ثمانية أشخاص يشتبه في قيامهم بالتحضير للاستيلاء المسلح على السلطة.

وقال الأمن الأرمني في بيان له إن "أعضاء المنظمة شبه العسكرية الوطنية "الصليبيون، الذين لديهم آراء مناهضة للحكومة وعداء أيديولوجي تجاه أعضاء الحكومة ورئيسها، توصلوا إلى اتفاق للاستيلاء على السلطة "باستخدام الأسلحة المخزنة في حوزتهم وعن طريق العنف الذي يشكل خطرا على الحياة أو الصحة".

وأفاد البيان باعتقال ثمانية أعضاء من "الجماعة الإجرامية" دون ذكر أسمائهم، مضيفا أنه تم رفع دعوى جنائية بحقهم بموجب المادة "التحضير لاغتصاب السلطة".

وحسب البيان، فقد تم العثور خلال التفتيش على "أسلحة نارية وذخائر ومسدسات هوائية وسترات مضادة للرصاص وأجهزة اتصالات وأجهزة كمبيوتر ودفاتر تحتوي على تسجيلات ووثائق متنوعة".

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وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أنه قد يكون بين المعتقلين رئيس بلدية يريفان السابق ألبرت بازيان الذي ظهرت تقارير عن اعتقاله يوم السبت.

وتشهد يريفان منذ أيام احتجاجات واسعة النطاق يطالب المشاركون فيها برحيل رئيس الوزراء نيكول باشينيان الذي يتهمونه بـ"تسليم" إقليم قره باغ لأذربيجان.

المصدر: وكالات

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