الأمن الأرمني يعلن إحباط مؤامرة للاستيلاء على السلطة (فيديو)

أعلن جهاز الأمن الوطني الأرمني اليوم الأحد عن اعتقال ثمانية أشخاص يشتبه في قيامهم بالتحضير للاستيلاء المسلح على السلطة.

وقال الأمن الأرمني في بيان له إن "أعضاء المنظمة شبه العسكرية الوطنية "الصليبيون، الذين لديهم آراء مناهضة للحكومة وعداء أيديولوجي تجاه أعضاء الحكومة ورئيسها، توصلوا إلى اتفاق للاستيلاء على السلطة "باستخدام الأسلحة المخزنة في حوزتهم وعن طريق العنف الذي يشكل خطرا على الحياة أو الصحة".

وأفاد البيان باعتقال ثمانية أعضاء من "الجماعة الإجرامية" دون ذكر أسمائهم، مضيفا أنه تم رفع دعوى جنائية بحقهم بموجب المادة "التحضير لاغتصاب السلطة".

وحسب البيان، فقد تم العثور خلال التفتيش على "أسلحة نارية وذخائر ومسدسات هوائية وسترات مضادة للرصاص وأجهزة اتصالات وأجهزة كمبيوتر ودفاتر تحتوي على تسجيلات ووثائق متنوعة".

The National Security Service of Armenia (NSS) has announced that it has uncovered a case of preparations to seize power in Armenia by force. The NSS alleges that the "Crusaders" NGO made agreements to use the weapons and ammunition it possessed to commit a crime involving… pic.twitter.com/zOd7oQVT8R — Robert Ananyan (@robananyan) September 24, 2023

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وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أنه قد يكون بين المعتقلين رئيس بلدية يريفان السابق ألبرت بازيان الذي ظهرت تقارير عن اعتقاله يوم السبت.

وتشهد يريفان منذ أيام احتجاجات واسعة النطاق يطالب المشاركون فيها برحيل رئيس الوزراء نيكول باشينيان الذي يتهمونه بـ"تسليم" إقليم قره باغ لأذربيجان.

المصدر: وكالات