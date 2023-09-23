الرئيس الإيراني يهنئ الملك سلمان وولي العهد باليوم الوطني السعودي

هنأ الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في رسائل منفصلة، العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، السبت عن السفارة الإيرانية لدى السعودية، إعلانها أن رئيسي أبرق إلى الملك السعودي وولي عهده مهنئا باليوم الوطني.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية هنأت عبر حسابها على منصة "أكس"، المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا باليوم الوطني للمملكة، معتبرة أن تعزيز وترسيخ العلاقات بين البلدين في إطار سياسة الجوار والتعاون الإقليمي يوفر فرصا قيمة وواعدة لتحقيق المزيد من الازدهار.

تتقدم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأصدق التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً باليوم الوطني للمملكة.

إن تعزيز وترسيخ العلاقات بين البلدين في إطار سياسة الجوار والتعاون الإقليمي يوفر فرصاً قيمة وواعدة لتحقيق المزيد من الازدهار لجميع دول المنطقة. pic.twitter.com/HX6fsDsddM — 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) September 23, 2023

وأعلنت إيران والسعودية في مارس الفائت، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين بمبادرة صينية، واستعاد البلدان علاقاتهما الدبلوماسية بعد قطيعة دامت 7 سنوات.

المصدر: RT