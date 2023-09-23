 
مباشر

نجوم كرة القدم يحتفلون باليوم الوطني السعودي بطريقة مميزة (فيديو)

الرياضة

نجوم كرة القدم يحتفلون باليوم الوطني السعودي بطريقة مميزة (فيديو)
hoteliermiddleeast.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w3fk

احتفالا باليوم الوطني السعودي الـ93، تزين عدد من نجوم كرة القدم العالميين بالزي السعودي التقليدي.

إقرأ المزيد
تزامنا مع اليوم الوطني السعودي.. تصريح لافت لرونالدو!
تزامنا مع اليوم الوطني السعودي.. تصريح لافت لرونالدو!

وظهر النجم البرتغالي لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو وزميله السنغالي ساديو ماني بالزي السعودي، وأديا العرضة السعودية.

نجوم كرة القدم يحتفلون باليوم الوطني السعودي بطريقة مميزة (فيديو)
سبق
ساديو ماني نجم كرة القدم السنغالي

كما ارتدى النجم الإنجليزي ومدرب الاتفاق ستيفن جيرارد الزي الوطني في مشاركة منه للشعب السعودي في احتفالاته الوطنية.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

المصدر: سبق

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا