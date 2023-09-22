عسكريو النيجر يتهمون غوتيريش بالتواطؤ مع فرنسا ضد الحكومة الجديدة

قال المتحدث باسم حكومة النيجر الانتقالية أمادو عبد الرحمن إن أمين عام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمشاركة فرنسا، منع ممثلي النيجر من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال عبد الرحمن: "الأمين العام للأمم المتحدة، بتواطؤ مع فرنسا ورؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لم ينفذ مهمته من خلال منع النيجر من المشاركة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

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وأدان العسكريون الذين يتولون السلطة في النيجر بشدة قرار الأمين العام للأمم المتحدة، ووصفوه بأنه تدخل في الشؤون الداخلية للدولة.

وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي، أحداث الأسبوع رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يجتمع رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية من جميع أنحاء العالم.

المصدر: نوفوستي