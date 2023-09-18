افتتاح الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة

تنطلق اليوم الثلاثاء، أحداث الأسبوع رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يجتمع رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية من جميع أنحاء العالم.

وستجري أحداث الأسبوع رفيع المستوى في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر و26 سبتمبر، ولأول مرة منذ بداية جائحة كورونا، يقام أسبوع رفيع المستوى دون قيود صحية، ويُطلب من المشاركين التحدث شخصيا في جميع الأحداث، ولا يسمح برسائل الفيديو.

نقاش سياسي عام

سيفتتح الأسبوع رفيع المستوى بكلمات يلقيها رئيس الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة، دينيس فرانسيس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كجزء من المناقشات السياسية العامة التي تشكل المحتوى الرئيسي للحدث بأكمله.

وبعد ذلك، ووفقا للتقاليد الراسخة، سيتحدث الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وسيتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهذا العام، سيكون بايدن الزعيم الوحيد للدول الخمس (الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) الذي سيحضر الجمعية العامة. حيث لا يخطط زعماء بريطانيا والصين وروسيا وفرنسا زيارة نيويورك هذا العام.

ومن المتوقع أن يتحدث في اليوم الأول رؤساء إيران وكازاخستان وقيرغيزستان إبراهيم رئيسي وقاسم جومارت توكاييف وصدر جباروف. كما من المقرر أن يتحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ويرأس الوفد الروسي في الأسبوع رفيع المستوى وزير الخارجية سيرغي لافروف. ومن المقرر أن يتحدث في 23 سبتمبر، وبحسب وزارة الخارجية الروسية، فإن الوزير يعتزم عقد نحو 20 اجتماعا ثنائيا على هامش جلسة الجمعية العامة.

ومن المقرر أن يلقي نائب الرئيس الصيني هان تشنغ، الذي يرأس الوفد الصيني، كلمة في 21 سبتمبر، كما سيتحدث نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، ووزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في 23 سبتمبر، ومن المتوقع أن يتحدث المستشار الألماني أولاف شولتس في 22 سبتمبر.

الوضع في أوكرانيا

سيكون الوضع في أوكرانيا أحد المواضيع الرئيسية رفيعة المستوى لهذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يتناول العديد من القادة هذا الموضوع في نقاشاتهم أمام الجمعية العامة.

ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في 20 سبتمبر، حيث تعتزم ألبانيا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في سبتمبر، عقده على المستوى الوزاري وما فوق. وفي الوقت نفسه، لن يصدر مجلس الأمن أي قرارات أو بيانات.

ولم يتم تأكيد مشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الاجتماع بشكل كامل بعد، على الرغم من أنه من المتوقع أن يظل في نيويورك في 20 سبتمبر، وسيتوجه بعد ذلك إلى واشنطن لإجراء محادثات مع بايدن في 21 سبتمبر.

كما سيتم عقد عدة اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف حول الوضع في أوكرانيا على هامش الجمعية العامة، وسيناقش المشاركون من بين أمور أخرى، استعادة العمل بـ "صفقة الحبوب".

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق أنه يعتزم إثارة هذه القضية في اجتماعات منفصلة مع زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

مسألة إيران

للمرة الثانية على التوالي، يتم تمثيل إيران في الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل رئيس البلاد إبراهيم رئيسي. وسيتحدث في جلسة الجمعية العامة في 19 سبتمبر وسيعقد مؤتمرا صحفيا في 20 سبتمبر.

وتأتي زيارة الرئيس الإيراني إلى نيويورك وسط شائعات ومصادر متعددة تفيد بأن واشنطن وطهران تستعدان لاستئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.

ويوم أمس الاثنين، تم إجراء صفقة تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة قطرية، حيث حصلت إيران على 6 مليارات دولار من أصولها المجمدة.

أنشطة على الهامش

ستقام أيضا العديد من الأحداث المختلفة على هامش الأسبوع رفيع المستوى، حيث ستستمر أعمال القمة حول أهداف التنمية المستدامة، التي عقدت بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة في 19 سبتمبر. وسيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن بقادة خمس دول في آسيا الوسطى.

ويعقد في 20 سبتمبر، اجتماع على مستوى رؤساء الدول بمبادرة من رئيس دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، حول الوقاية من الأوبئة ومكافحتها. ومن المقرر عقد اجتماع وزاري في 21 سبتمبر المقبل للتحضير لقمة المستقبل.

ومن المقرر عقد العديد من الأحداث المتعددة الأطراف حول القضايا الحالية المدرجة على جدول الأعمال الدولي، والتي سيؤكدها المنظمون في غضون أسبوع.

تأشيرات الوفد الروسي

مشاركة الوفد الروسي في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة قد طغت عليها بشكل منتظم عقبات الجانب الأمريكي في مسألة إصدار التأشيرات.

وفي أبريل الماضي، لم تصدر الولايات المتحدة تصاريح دخول لموظفي وزارة الخارجية، وكذلك لجميع الصحفيين في الوفد المشارك في اجتماع لمجلس الأمن، الذي كانت روسيا ترأسه في ذلك الوقت.

وفي 13 سبتمبر، قالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مقابلة مع وكالة "تاس" على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، إن بعض أعضاء الوفد الروسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

وفي 18 سبتمبر، أفادت وزارة الخارجية الروسية أن جميع الصحفيين الروس الذين يرافقون لافروف إلى الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

المصدر: RT