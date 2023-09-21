روسيا ومالي تبحثان تعزيز العلاقات والوضع في النيجر

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المالي عبدالله ديوب تعزيز العلاقات بين البلدين والوضع في النيجر.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، يوم الخميس، أن "وزيري الخارجية بحثا المسائل الآنية المتعلقة بمواصلة تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا ومالي".

🇷🇺🇲🇱 21 сентября «на полях» #ГАООН78 состоялась беседа С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали А.Диопом.



Министры обсудили вопросы укрепления дружественных российско-малийских отношений



Читать полностью 👉 https://t.co/Q2Imc4j8h6pic.twitter.com/2FqhMgY8p8 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) September 21, 2023

وأضاف البيان أنهما "تبادلا الآراء حول الوضع في منطقة الصحراء والساحل، بما في ذلك في جمهورية النيجر".

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وأكد الوزير الروسي خلال اللقاء، الذي عقد على هامش الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سعي موسكو "لمواصلة الجهود الرامية لدعم الاستقرار في مالي، بما في ذلك على منصة الأمم المتحدة".

المصدر: RT