NBC: بايدن أخبر زيلينسكي بموافقته على تزويد أوكرانيا بمجموعة صغيرة من صواريخ ATACMS

أعلنت شبكة NBC News، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وممثل واحد في الكونغرس، أن الولايات المتحدة سترسل مجموعة صغيرة من صواريخ ATACMS بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وقالت القناة على موقعها الإلكتروني: "أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة ستقدم عددا صغيرا من الصواريخ بعيدة المدى".

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واستقبل الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني في البيت الأبيض أمس.

وذكرت صحيفة "فورين بوليسي" في وقت سابق أن جميع الدوائر الأمريكية وافقت على تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS بعيدة المدى، إلا أن القرار النهائي بهذا الصدد بيد بايدن.

المصدر: نوفوستي