قالت وكالة بلومبرغ، إن رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي أصيب بنوبة غضب وهيستيريا خلال وجوده في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في مقالة الوكالة: "في هذا الأسبوع خرج الخلاف بين الرئيس الأوكراني وأحد أكبر حلفائه عن نطاق السيطرة خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يشير إلى توترات تختمر وراء الكواليس".

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ووفقا للوكالة، يخشى زيلينسكي من أن التزام الولايات المتحدة ودول أخرى بدعم كييف بدأ يفقد قوته.

ونقلت الوكالة عن مصدر شارك في حديث جرى مع زيلينسكي: "خلال هذه المناقشة، كان أحيانا يطلق العنان لعواطفه وانفعالاته بشكل كبير وينتقد بشدة الدول التي، حسب اعتقاده، لا تقدم الأسلحة بالسرعة الكافية".

ويقام الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر. ويرأس الوفد الروسي في هذه الفعالية وزير الخارجية سيرغي لافروف.

بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في الرابع من يونيو الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الهجوم هذ اليوم ليس فقط قد توقف بل وفشل تماما.

ووفقا له، في محاولات "لتحقيق نتيجة بأي ثمن"، خسرت أوكرانيا 71.5 ألف عسكري - وكأن "هؤلاء ليسوا من أبنائها".

المصدر: نوفوستي