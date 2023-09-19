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زيلينسكي يتهم دولا أوروبية بأنها "تساعد روسيا"

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زيلينسكي يتهم دولا أوروبية بأنها
AP Mary Altaffer
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اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الدول الأوروبية التي لم ترفع الحظر عن استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية بأنها "تساعد روسيا".

وقال زيلينسكي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء: "أطلقنا ممرا مؤقتا للصادرات من موانئنا. ونعمل على الحفاظ على الممرات البرية لتصدير الحبوب".

وتابع: "من المقلق أن نرى في الوقت ذاته أن بعض أصدقائنا في أوروبا يقوضون التضامن وينظمون مسرحية سياسية، ويجعلون من موضوع توريدات الحبوب فيلماً من أفلام الرعب".

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واتهم زيلينسكي تلك الدول بأنها "تحضر الساحة" لروسيا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر رفع الحظر عن توريدات المنتجات الزراعية الأوكرانية، لكن بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا أعلنت أنها ستمدد سريان الحظر من جانب واحد.

وقد أثار القرار انتقادات من قبل أوكرانيا التي أعلنت أنها ستقدم شكوى أمام منظمة التجارة العالمية بشأن قرار بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا.

المصدر: تاس

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