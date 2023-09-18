أوكرانيا ترفع دعوى ضد دول حظرت استيراد منتجاتها الزراعية

قررت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، رفع دعوى قضائية إلى منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا، التي حظرت استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.

وقالت النائبة الأولى لرئيس وزراء أوكرانيا يوليا سفيريدنكو: "وفقا للاتفاقية الخاصة بقواعد وإجراءات حل النزاعات الخاصة باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، قدمت أوكرانيا مطالب لإجراء مشاورات مع بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا داخل منظمة التجارة العالمية".

وأضافت أنه "نتيجة للحظر الأحادي الجانب على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية من قبل ثلاث دول، عانى المصدرون بالفعل وما زالوا من خسائر كبيرة بسبب التوقف والتكاليف الإضافية وعدم القدرة على الوفاء بالاتفاقيات الاقتصادية الأجنبية".

وأشارت سفيريدنكو إلى أن "أوكرانيا ترى في هذا انتهاكا من جانب ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي لالتزاماتها الدولية.. كما أن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مجال التجارة غير مقبولة".

كما أعرب وزير الاقتصاد الأوكراني عن أمله في أن "ترفع هذه الدول قيودها وألا يستغرق الأمر وقتا طويلا لتسوية الأمور في المحاكم".

وقررت سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا، ردا على تهديدات أوكرانيا بتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بسبب الحظر الذي تفرضه هذه الدول على واردات الحبوب الأوكرانية، التوقف عن المشاركة في أعمال منصة التنسيق التابعة للمفوضية الأوروبية بشأن مشاكل إمدادات الحبوب الأوكرانية.

كما قال وزير الزراعة الهنغاري إشتفان ناد، في وقت سابق، إن المجر تفرض حظرا على استيراد 24 سلعة أوكرانية، وذلك بعد رفض المفوضية الأوروبية تمديد قيود الاستيراد على المواد الغذائية الأوكرانية.

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المصدر: تاس