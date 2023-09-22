تحت العنوان أعلاه، كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول أسباب استحالة أن يتمكن الرئيس الأوكراني من السير باتجاه السلام.

وجاء في المقال: تنتشر، أكثر فأكثر في الصحافة الغربية، شائعات تفيد بأن الولايات المتحدة تطالب زيلينسكي بتجميد العمليات العسكرية. ومع ذلك، إذا حكمنا من خلال تصريحات رئيس أوكرانيا، نراه غير مستعد للمفاوضات، ومستمرًا في طرح شروط من الواضح أنها غير مقبولة بالنسبة لروسيا، بما في ذلك عودة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري وضابط المخابرات المتقاعد أناتولي ماتفيتشوك: "الحقيقة هي أن زيلينسكي لم يعد يناسب أحدًا، لا المعارضة الداخلية ولا الدائرة الغربية التي كانت تدعمه. والسبب هو أنه أصبح ساما جدًا للجميع.

زيلينسكي خائف جدًا الآن. وهو يخاف من شيء واحد هو السلام. لأنه بالنسبة له يعني الموت. فمن ناحية، لن يغفر له الأوكرانيون أبداً تضحياته الضخمة غير المجدية. لقد قُتل مئات الآلاف من الناس. لماذا؟ ومن ناحية أخرى، فإن القوميين المتطرفين سوف يلتهمون زيلينسكي ببساطة لأنه "يفرّط بمصالح أوكرانيا".

ما فائدة الموقف الأميركي الجديد من المفاوضات لنا؟

أظن أن هذا لا يعنينا. والحقيقة هي أننا لا نرى حتى الآن أي رغبة في التوصل إلى تسوية سياسية لهذا الصراع. هناك رغبة في تجميده، لكن هذا لا يحل المهام الرئيسية التي حددناها عند بدء العملية العسكرية الخاصة، ولا يساعد في تحقيق أهدافها. إننانتحدث عن وضع أوكرانيا حيادية، ونزع سلاحها بالكامل، والغرب غير مهتم بحل هذه القضايا، فهو يريد فقط أن يمنح نفسه فترة راحة من ضخ الأموال إلى كييف. ولا يخفون ذلك.

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