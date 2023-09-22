نيويورك تايمز: وقف محاكمة رمزي بن الشيبة في هجمات 11 سبتمبر لعدم أهليته العقلية

أعلن قاض عسكري أن المتهم في أحداث 11 سبتمبر رمزي بن الشيبة يعاني من الوسواس الوهمي واضطراب ما بعد الصدمة والذهان العقلي ما يمنع الحكم عليه بالإعدام.

جاء ذلك نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز" التي أفادت بأنه تم تشخيص إصابة الشيبة باضطراب الوسواس الوهمي واضطراب ما بعد الصدمة، فضلا عن الذهان، فيما خلصت اللجنة إلى أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه والتعاون مع محاميه بسبب اضطرابات عقلية.

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وتشير الصحيفة إلى أن المحامين يقولون إن نفسية موكلهم تضررت نتيجة للتعذيب على يد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. وبحسب الصحيفة، وبعد أن أعلن القاضي عدم أهلية المتهم، فإن ذلك يعني وقف محاكمته الجنائية لحين استعادة صحته العقلية.

ورمزي بن الشيبة هو مواطن يمني ويعتبر أحد المنسقين الرئيسيين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، حينما قام 19 عنصرا من "القاعدة" باختطاف 4 طائرات ركاب في الولايات المتحدة، اصطدمت اثنتان منها ببرجي مركز التجارة العالمي، أطول المباني في نيويورك في ذاك الوقت، وتوجهت الثالثة إلى مبنى البنتاغون في ضواحي واشنطن، وكانت الطائرة الرابعة متجهة أيضا نحو العاصمة الأمريكية، إلا أنها تحطمت بالقرب من مدينة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا. وأسفرت الهجمات عن مقتل 2977 شخصا.

المصدر: تاس