أكد المحارب السابق في الجيش الأمريكي، نوكتيس درافن، أن فشل زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة وبعض المؤشرات المهمة قد تدلّل على النهاية الوشيكة للأزمة.

وكتب المحارب السابق درافين عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن فشل زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة قد تكون مؤشرا لنهاية وشيكة للأزمة الأوكرانية، لافتا إيضا إلى أن "الاستقبال البارد لزيلينسكي في واشنطن وفي الأمم المتحدة <...> والعدد المتزايد من الغربيين الذين يحتقرونه يخلق انطباعا بأن النزاع قد انتهى تقريبا".

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وبحسب العسكري السابق، "ربما يرجع هذا الانطباع إلى حقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية عانت من هزيمة ساحقة لدرجة أنها ببساطة لا تستطيع الاستمرار في خلق مظهر النشاط على أقل تقدير".

أصبح معروفا أنه في يوم الخميس، لم يسمح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لزيلينسكي بإلقاء كلمة أمام الكونغرس، موضحا أن الرفض بسبب ضيق الوقت المتوافر عند الأعضاء في الكونغرس.

وفي وقت لاحق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان "إن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا لن تشتمل على صواريخ ATACMS البعيدة المدى والتي طلبتها كييف".