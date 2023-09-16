مصدر: لم يتم تأكيد مشاركة زيلينسكي في اجتماع مجلس الأمن الدولي

أفاد مصدر في الأمم المتحدة، بأنه لم يتم تأكيد مشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في اجتماع مجلس الأمن حول بلاده في 20 سبتمبر، وقد يمثل كييف وزير الخارجية دميتري كوليبا.

وقال المصدر لوكالة "تاس": "لم يتم تأكيد مشاركة زيلينسكي بعد، وشكل الاجتماع لا يتطلب المشاركة الإلزامية لرؤساء الوفود".

وأشار المصدر إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليست مقررة مشاركته بعد، وأضاف: “كقاعدة عامة، تعقد اجتماعات مجلس الأمن الرفيعة المستوى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى وزراء الخارجية أو نوابهم، حتى لو كان رؤساء الدول حاضرين”.

ومن المقرر عقد اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في 20 سبتمبر، حيث ستصل وفود من روسيا برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والولايات المتحدة برئاسة بايدن وأوكرانيا برئاسة زيلينسكي لحضور الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق يوم السبت، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيشارك في اجتماع مجلس الأمن حول أوكرانيا، المقرر عقده الأربعاء المقبل، والذي من المتوقع أن يشارك فلاديمير زيلينسكي به أيضا.

وأشار إلى أن الاجتماع الرفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، سيكون "عرضا" جديدا يلعب فلاديمير زيلينسكي فيه دور البطولة.

وقال نيبينزيا: "نحن نقيم بشكل واقعي مخرجات هذا الاجتماع، وكذلك المبادرات الغربية المسيسة الأخرى بشأن الأزمة الأوكرانية. من الواضح أنها صفر. سيكون هذا "عرضا" آخر يتم فيه إسناد دور البطولة إلى الرئيس الأوكراني".

وسبق أن أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ، أن موسكو اقترحت عقد اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي حول مسألة إمدادات الأسلحة إلى كييف، ومناقشة تأثيرها على آفاق حل الأزمة.

المصدر: RT