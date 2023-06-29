محارب أمريكي سابق: أوكرانيا ستكون أكثر أمانا مع روسيا

قال المحارب الأمريكي السابق، نوكتيس درافن، أن أوكرانيا وشعبها سيكونان أكثر أمانا مع روسيا.

وقال درافن على "تويتر": "أريد فقط أن أقف وأقول ما نعرفه جميعا، ستكون أوكرانيا وشعبها أكثر أمانا تحت الراية الروسية".

وأشار إلى أن روسيا لم تنوي أبدا ضم كل أوكرانيا، فقد كان الأمر منذ البداية يتعلق فقط بالمناطق الناطقة بالروسية.

وأشار إلى أنه من الضروري اليوم إنقاذ أوكرانيا بأكملها.

المصدر: RT