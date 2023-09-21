رئيس صربيا يرد على انتقادات الغربيين لروسيا ويذكرهم بانتهاكهم ميثاق الأمم المتحدة في كوسوفو

أكد رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الغرب انتهك ميثاق الأمم المتحدة في كوسوفو وهاجم صربيا، والآن يحاول اتهام روسيا بارتكاب أعمال مماثلة.

وشدد فوتشيتش على أن جميع الدول الغربية الكبرى تقريبا انتهكت بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 1244.

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وقال: "لأول مرة في تاريخ البشرية، قررت 19 دولة من أقوى الدول، دون مشاركة أو أي قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مهاجمة دولة ذات سيادة في أوروبا بوحشية".

وأشار إلى أن الدول الغربية، التي تدين تحركات الجانب الروسي في أوكرانيا، تنسى الحجج التي استخدمتها لمهاجمة صربيا.

وصرح الرئيس الصربي في وقت سابق بأن سلامة أراضي أوكرانيا يتم الدفاع عنها بقوة في مجلس الأمن الدولي، من قبل الدول التي انتهكت بشدة سلامة أراضي صربيا في قضية كوسوفو وميتوهيا.

المصدر: نوفوستي