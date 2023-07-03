فوتشيتش: صربيا معتادة على تعامل الغرب معها بمعايير المزدوجة

أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن صربيا معتادة على تعامل الغرب معها بمعايير المزدوجة.

وقال فوتشيتش ردا على سؤال حول الانتقادات القاسية من الاتحاد الأوروبي لصربيا بسبب تعاملها مع المظاهرات المناهضة لفيروس "كورونا"، وغياب مثل هذا الانتقادات لفرنسا بسبب الاضطرابات المستمرة فيها: "بالنسبة للفرنسيين، إذا كنتم تريدون القول كيف انتقدونا، على الرغم من أننا استخدمنا قوة أقل بكثير. حسنا، هذا هو المعيار المزدوج الذي اعتدنا عليه".

وأشار إلى أن الحوار ضروري لكي نفهم بعضنا البعض بشكل أفضل.

وفي الوقت نفسه، أعرب عن دعمه للسلطات الفرنسية، وأعرب عن أمله في أن تنتهي الاضطرابات قريبا.

المصدر: RT