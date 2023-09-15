فوتشيتش: صربيا ستحافظ على وضعها الحيادي رغم تطويق الناتو لها
Globallookpress IMAGO/photonews.at/Georges Schne
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أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن صربيا ستحافظ على وضعها الحيادي على الرغم من أنها مطوقة من قبل دول الناتو.
وقال الرئيس الصربي خلال تفقده للمعدات العسكرية بمدينة نيش الصربية، يوم الجمعة: "نواصل استثمار أموال ضخمة، وهي ضخمة بما يتوازى واقتصادنا، لكننا نعتبر الدولة الحيادية عسكريا الوحيدة في هذه المنطقة".
وتابع: "من ناحية الواقع نحن مطوقون بشكل كامل من قبل الدول التابعة لحلف عسكري واحد. ومع ذلك نريد أن نحافظ على حيادنا العسكري بكل مسؤولية، وأن نحمي أجواءنا وأرضنا وأطفالنا بأنفسنا، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل".
وأكد: "نحن لن ننضم إلى أي حلف".
المصدر: تاس