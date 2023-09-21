شكري يرحب بمواصلة روسيا توريد الحبوب إلى مصر رغم التحديات الدولية

أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه بنظيره الروسي سيرغي لافروف، عن ترحيبه باستمرار موسكو في توريد الحبوب إلى مصر رغم التحديات الدولية القائمة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إلى أن "شكري استهل لقاءه بتهنئة لافروف بمرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربا عن تقدير مصر لعلاقة الصداقة والتضامن التاريخية القائمة بين مصر وروسيا".

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وأضاف أن "الوزيرين بحثا بشكل مستفيض مختلف أوجه التعاون الثنائي، والمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، بما في ذلك مشروع محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية في مصر، بالإضافة إلى التعاون المصري الروسي في مجال البترول والغاز الطبيعي. وقد أعرب وزير الخارجية عن ترحيبه بقيام الجانب الروسي بالحفاظ على استمرارية توريد الحبوب إلى مصر بالرغم من التحديات الدولية القائمة".

وتابع: "وزير الخارجية أعاد التأكيد على تطلع مصر للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، لاسيما على ضوء استمرار تداعياتها السلبية الإنسانية والسياسية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي".

كما أشار إلى أن "شكري تطرق خلال اجتماعه مع الوزير لافروف إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا، وكذلك مستجدات الأزمة السورية، مع الإشادة بالتعاون والتنسيق المتميز بين البلدين في مختلف المحافل، والتأييد المتبادل للترشيحات من البلدين للعديد من المناصب في الوكالات والهيئات الدولية".

المصدر: RT