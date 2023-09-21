لافروف يلتقي شكري في نيويورك

التقى وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، والروسي سيرغي لافروف، على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد على منصة "x": تتواصل أنشطة وزير الخارجية سامح شكري على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اجتمع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف".

وتابع: نثمن "روابط الصداقة والتعاون المستمر بين البلدين على كافة الأصعدة، ثمانون عاما من العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا".

المصدر: RT