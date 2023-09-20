بالفيديو.. موقع تحطم طائرة "إف-35" الأمريكية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مكان تحطم الطائرة المقاتلة الأمريكية "إف-35"، التي سقطت ليلة الأحد الماضي في مقاطعة فلورنس في ولاية كارولينا الجنوبية.

وأعلنت قاعدة تشارلستون العسكرية الأمريكية فجر يوم الثلاثاء، أن قوات المشاة عثرت على حطام الطائرة المقاتلة "إف-35" وأجزاء منها قبالة طريق إندياناتاون بمقاطعة فلورنس ويتم إغلاق الطرق بمقاطعة ويليامزبرغ.

وطلب مسؤولو مكتب عمدة مقاطعة تشارلستون من السكان عدم لمس أو تحريك أي قطعة من حطام الطائرة قد يجدونها. وعليهم بدلا من ذلك، الاتصال بهم.

وتركت ظروف سقوط الطائرة المقاتلة المفقودة الناس في حيرة من أمرهم. فليلة الأحد، توجهت النائبة عن ولاية كارولينا الجنوبية، نانسي ميس، إلى منصة "إكس" لتطرح بعض الأسئلة، فكتبت: "لا يعرف أحد ما إذا كانت طائرة "إف-35" موجودة في الأجواء أو تحت الماء".

وفي السياق ذاته، أصدر قائد مشاة البحرية الأمريكية إريك سميث، قرارا بوقف العمل لمدة يومين هذا الأسبوع لجميع وحدات الطيران داخل وخارج الولايات المتحدة، عقب سقوط مقاتلة "إف-35" في كارولينا الجنوبية.

وفتح فقدان هذه الطائرة الباب أمام الكثير من السخرية والتندّر على الإنترنت بسبب مزاياها في التخفي، وهذه المقاتلة المنتمية إلى الجيل الخامس مزودة بتقنيات تفادي رصدها بالرادار.

المصدر: RT