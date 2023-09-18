مشرعة أمريكية: لا يعرف أحد مكان طائرة "إف 35" المفقودة

أعلنت العضو في مجلس النواب الأمريكي نانسي مايس أن العسكريين الأمريكيين حتى الآن لا يعرفون مكان طائرة "إف 35" المفقودة في ولاية كارولينا الجنوبية منذ يوم الأحد.

وذكرت النائبة يوم الاثنين، أنها عقدت لقاء مع ممثلي قوات مشاة البحرية الأمريكية بشأن حادث فقدان الطائرة، لكن العسكريين لا يمتلكون أي معلومات عنها.

No one knows if the F-35 is in the air or under the water. — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) September 18, 2023

وكتبت النائبة على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "لا يعرف أحد ما إذا كانت طائرة "إف 35" موجودة في الأجواء أو تحت الماء".

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وتستمر السلطات الأمريكية في البحث عن طائرة "إف 35" التي فقدت يوم الأحد 17 سبتمبر، حيث تمكن الطيار من القفز بمظلته ونجا من التحطم المحتمل للطائرة في المنطقة القريبة من البحيرات شمالي مدينة نورث تشارلستون في ولاية كارولينا الجنوبية.

المصدر: RT