السلطات الأمريكية تناشد المواطنين البحث عن مقاتلة من طراز "إف-35" قفز الطيار منها

طلبت القاعدة الجوية العسكرية في ولاية كارولينا الجنوبية مساعدة المواطنين في البحث عن طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" مفقودة تابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية بعد أن قفز منها طيارها.

وبدأ محققو مشاة البحرية الأمريكية تحقيقا بعد "الحادث المؤسف" الذي أدى إلى قفز أحد طياريهم من طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" فوق شمال تشارلستون بعد ظهر الأحد، وتم العثور على الطيار، على قيد الحياة وتم نقله إلى مركز طبي قريب بعد القفز بالمظلة في جنوب كينوود درايف على بعد بضع مئات من الأمتار من القاعدة الجوية في شمال تشارلستون.

وقالت قاعدة تشارلستون المشتركة: "إذا كانت لديكم أي معلومات عن مكان وجود الطائرة إف-35، فيرجى الاتصال بمركز عمليات الدفاع الأساسي".

وتقع المحطة الجوية لقوات مشاة البحرية في بوفورت على بعد حوالي 35 ميلا جنوب غرب تشارلستون وهي موطن لعدة وحدات من جناح الطائرات البحرية الثاني بما في ذلك سرب تدريب الهجوم المقاتل البحري 501 الذي يمتلك طائرات من طراز "F-35B Lightning II".

ويخدم حوالي 4700 نفر عسكري في الموقع الذي تبلغ مساحته 6900 فدان والذي يستخدم منطقة قتال جو-جو كبيرة قبالة سواحل كارولينا الجنوبية وجورجيا، إلى جانب ساحة قتال جو-أرض وقصف في مقاطعة ماكينتوش بجورجيا.

ومن جانبها، أعلن عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" تعد الأحدث في سلاح الجو الأمريكي، في قاعدة تشارلستون في كارولاينا الجنوبية ونجاة الطيار، دون مزيد من التفاصيل حول أسباب سقوط المقاتلة.

المصدر: ديلي ميل