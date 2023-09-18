"بعد سقوط طائرة إف-35".. الجيش الأمريكي يمنع تحليق الطائرات الأمريكية حول العالم

أصدر قائد مشاة البحرية الأمريكية إريك سميث، قرارا بوقف العمل لمدة يومين هذا الأسبوع لجميع وحدات الطيران داخل وخارج الولايات المتحدة، عقب سقوط مقاتلة "إف-35" في كارولينا الجنوبية.

وتواصل قوات الجيش الأمريكي عمليات البحث عن الطائرة المقاتلة من طراز "إف-35" التي سقطت يوم الأحد في ولاية كارولينا الجنوبية، ولم يتم تحديد موقع الطائرة بعد، رغم عمليات البحث المكثفة.

وقال متحدث باسم مشاة البحرية في بيان يوم الأحد، إن "طيار المقاتلة خرج بأمان من الطائرة وما زلنا نجمع حاليا المزيد من المعلومات ونقيم الوضع وسيخضع الحادث للتحقيق".

وقال القائد لقناة "ABC News": "لا يُسمح لأي وحدات بالطيران حتى تجري مناقشة تدابير وإجراءات السلامة لمدة يومين. نحن نثق تماما في وحدات الطيران، إلا أن هذا هو الشيء الصحيح والحكيم الذي يجب القيام به في ضوء هذا الحادث وحادث آخر وقع مؤخرا في أستراليا".

ويوم أمس الأحد، أعلن عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" تعد الأحدث في سلاح الجو الأمريكي، في قاعدة تشارلستون في كارولاينا الجنوبية ونجاة الطيار، دون مزيد من التفاصيل حول أسباب سقوط المقاتلة.

وطلبت القاعدة الجوية العسكرية في ولاية كارولينا الجنوبية مساعدة المواطنين في البحث عن الطائرة المقاتلة من طراز "إف-35" المفقودة التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية بعد أن قفز منها طيارها.

المصدر: RT