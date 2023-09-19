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أذربيجان تعلن السيطرة على 60 موقعا للقوات الأرمنية في قره باغ

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أذربيجان تعلن السيطرة على 60 موقعا للقوات الأرمنية في قره باغ
Globallookpress Petrov Sergey/news.ru
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية، أنار إيفازوف
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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن جيش البلاد فرض السيطرة على أكثر من 60 موقعا للقوات المسلحة الأرمنية في منطقة قره باغ.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، أنار إيفازوف، يوم الثلاثاء: "خلال العمليات التي جرت، بسط الجيش الأذربيجاني السيطرة على أكثر من 60 موقعا أقامتها تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية".

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وأضاف أنه "تم تعطيل نحو 20 عربة قتالية وأكثر من 40 نظاما مدفعيا ونحو 30 مدفع هاون ومنظومتين صاروخيتين للدفاع الجوي، ومحطتي رادار الكترونيتين من نوع "مورتيرا" وغيرها من المعدات العسكرية لتشكيلات القوات المسلحة الأرمنية".

يذكر أن أذربيجان أعلنت يوم الثلاثاء انطلاق عملية عسكرية "لمحاربة الإرهاب" في منطقة قره باغ التي تسيطر عليها قوات أرمنية تابعة لجمهورية قره باغ غير المعترف بها دوليا.

وتجدر الإشارة إلى أن أرمينيا نفت وجود قوات الجيش الأرمني على أراضي قره باغ وطالبت أذربيجان بوقف ما وصفته بـ "العدوان".

المصدر: نوفوستي

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